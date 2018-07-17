Uğur Dündar'ın yeni görevi: Konsey başkanı oldu!

Azılı Müslüman ve namaz düşmanı Uğur Dündar, Halk TV'nin Yayın Konseyi Başkanlığı'na getirildi. Cuma namazına giden öğrencileri suç işliyormuş gibi haber yapan İslam düşmanı Uğur Dündar, CHP'nin yayın organı Halk TV'nin başına atandı. Darbecilerin 'Yurtta Sulh Konseyi' adıyla TRT'yi işgal ederek yaptığı korsan bildiriyi 15 Temmuz hain darbe girişiminde ekranlarından sevinerek yayınlayan Halk TV, başkanlığını Uğur Dündar'ın yapacağı bir 'yayın konseyi' kurulduğunu duyurdu.

PROVOKATÖR DÜNDAR, EN GÜVENİLİR KİŞİYMİŞ!

Halk TV’den yapılan duyuruda, “Yarım asırlık bir yayıncılık deneyimine sahip bulunan, kamuoyu araştırmalarında yıllardır ülkemizin en güvenilir kişisi seçilen ve Halk Arenası programını başarıyla hazırlayıp sunan Uğur Dündar’ın başkanlığını yapacağı bir Yayın Konseyi kurulması kararı alındı. Halk TV’nin bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan başarılı Genel Müdürü Şaban Sevinç ve ekibi görevlerine devam edecekler.” denildi.

Kanaldan yapılan açıklamada 24 Haziran seçimlerine ilişkin olarak, "Halk TV, 24 Haziran seçimleri sürecinde sergilediği yayıncılık örnekleriyle seyircilerinin büyük ilgisini çekmeyi ve reyting sıralamasında tüm haber kanallarının önüne geçmeyi başardı." ifadeleri ise güldürdü. Seçim gecesini fırsat bilerek kitap reklamlarına ağırlık veren kanal, geriye kalan yayın kuşağında ise milletin tercihlerine saldırmıştı

24 HAZİRAN'DA ÇILGINA DÖNMÜŞLERDİ

24 Haziran seçimlerinin ardından yapılan seçim özel yayınında, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesini nefretle karşılayan kusan Halk TV programcıları, seçimlerde şaibe olduğu iddialarında bulunmuştu. Müslümanlara yıllarca saldıran gazeteci müsveddesi Uğur Dündar da seçim gecesi kanala canlı yayınla bağlanarak millete hakaretler yağdırmıştı.

Programın sunucusu canlı yayında, "Çok sinirliyiz. Biz burada sohbet etmiyoruz. Resmen ilan edilmemiş bir seçim üzerinden kutlamalar yapılıyor." diyerek millet iradesine tahammülsüzlüğünü ortaya koymuştu.

2002'den bu yana hoşuna gitmeyen her seçim sonucunun şaibeli olduğunu iddia ederek toplumun sinir uçlarıyla oynayan Dündar, seçim gecesi bağlandığı canlı yayında, "Halktan sandık kaçırılıyor. Cumhurbaşkanı adaylarının gerçek durumu toplumla paylaşmaları gerekir. Mümkünse üçü birden, en başta sayın Muharrem İnce'nin bir açıklama yapması bekleniyor." ifadeleriyle kim olduğunu bir kez daha gözler önüne sermişti.