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Gündem

Uğur Dündar’ın videoda mikrofonla dövdüğü adam kim?

Uğur Dündar’ın videoda mikrofonla dövdüğü adam kim? sorusu merak ediliyor. Uğur Dündar'ın mikrofonla adam dövdüğü görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Videonun ardından izleyiciler Uğur Dündar ile videoda kavga eden adamın kim olduğu merak edildi. Peki, Uğur Dündar’ın videoda mikrofonla dövdüğü adam kim?

Yeniakit Publisher
2020-06-05 17:21:00 -
Uğur Dündar’ın videoda mikrofonla dövdüğü adam kim?

Uğur Dündar’ın videoda mikrofonla dövdüğü adam kim?

Sözcü yazarı Uğur Dündar'ın mikrofonla adam dövdüğü görüntüler sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

"Seni parça parça yaparım." diyen kişiye Uğur Dündar, "Hadi parçala bakayım, hangimiz hangimizi parçalayacak bakalım." diyor. Darbe alan Uğur Dündar, "Vurma" uyarısının ardından karşısındaki adamı mikrofonla uzun bir süre dövüyor.

Video tarihi 2001 yıllarına ait. Uğur Dündar, "Devleti kazıkladım." diye ifade veren ve vizesiz olarak ABD'ye kaçıp yerleşen Halil Bezmen'in bekçisini mikrofonla dövüyor.

 

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