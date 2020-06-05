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Gündem

Uğur Dündar'ın mikrofonla adam dövdüğü görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu

Sözcü yazarı Uğur Dündar'ın mikrofonla adam dövdüğü görüntüler sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 00:04:00 -

Öğretmenleriyle birlikte camide namaz kılan öğrencileri suç işlemişcesine haber yapıp fişlemesiyle bilinen Uğur Dündar'ın ettiği eski bir kavganın görüntüleri birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Dündar'ın kavga ettiği kişiyi mikrofonla dövmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

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