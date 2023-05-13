Uğur Dündar'dan "yuh" dedirten çıkış! Bari yaşından başından utan adam

30 Nisan'da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi çağrısı yapan Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, "Keşke oylarının daha yüksek olduğu dönemde bu kararı almış ve tarihe 'demokrasi kahramanı' olarak geçme önerime, sıcak bakmış olsaydı" dedi.

Dündar, seçime 3 gün kala adaylıktan çekilen İnce'ye yazdığı mektubu hatırlattığı köşe yazısında “Bari yaşından başından utan” dedirten bir yalakalığa imza atarak şu ifadeleri kullandı:

“İnce mektubuma cevap vermedi!

Ancak önceki gün Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı.

Keşke o mektubu yazdığım tarihte, yani oylarının daha yüksek olduğu dönemde bu kararı almış ve tarihe 'demokrasi kahramanı' olarak geçme önerime, sıcak bakmış olsaydı.

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Kalbinin bu vatan için çarptığından, Atatürk'e, Cumhuriyet'e sevdasından ve yurtseverliğinden zerrece kuşku duymadığım Muharrem İnce'ye, gecikerek de olsa demokrasiye yaptığı bu katkı nedeniyle teşekkür ediyorum…”

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