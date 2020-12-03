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Gündem Uğur Dündar'dan vatandaşlara 'aşı' hakareti
Gündem

Uğur Dündar'dan vatandaşlara 'aşı' hakareti

Sözcü Yazarı Uğur Dündar, Çin'de üretilen ve ülkemizde uygulanmaya başlanacak koronavirüs aşısına karşı bazı tedirginlikler yaşayan vatandaşlara ağır hakarette bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 22:31:00 - 2020-12-03 22:38:15
Uğur Dündar'dan vatandaşlara 'aşı' hakareti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'deki açıklamasında Çin'de üretilen koronavirüs aşısının 11 Aralık itibari ile vatandaşlara uygulanacağını duyurdu. Dört aşamada yürütülecek aşılama çalışmasının Nisan ayında tamamlanması planlanıyor.

Bazı vatandaşlar tedirgin

Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birisi olan koronavirüs aşısı vatandaşlar arasında fikir ayrılıklarına yol açtı. Sosyal medyada paylaşım yapan kimi vatandaşlar aşı haberini bir müjde olarak yorumlarken kimileri ise aşıya ilişkin bazı tedirginliklerini paylaştı.

Dündar: Hiç çekinmeden olurum

Twitter hesabından paylaşımda bulunanlardan birisi de Sözcü Yazarı Uğur Dündar oldu. Dündar aşıya ilişkin açıklamasında, "Kuş gribinde halkın en ucuz protein kaynağı olan tavuk etinden mahrum kalmaması için entegre üretim tesislerini incelemiş ve 'Tavuk eti yiyebiliriz' demiştim. Aşı olmaya gelince: Faz-3 çalışması onay almış bir aşıyı hiç çekinmeden olurum. Çünkü salgına karşı en büyük silah aşıdır." ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar'ın paylaşımına birçok yorum yapılırken bazı vatandaşlar aşıya ilişkin tedirginliklerini dile getirdi. Nezaket çerçevesinde yapılan bazı yorumlar şöyle oldu:

 

 

Hakarete başvurdu

Dündar, ilk paylaşımından iki saat sonra ise yapılan yorumlar karşısında hakarete başvurdu:

"Bir tweet attım, ülkede cehaletin ne kadar korkunç boyutlara ulaştığını anladım!.."

 

 

 

 

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Yorumlar

Neco

Uğurdündar paşa emrin olur buaşıyı sen olma biz oluruz sen rahat ol,bu sıkıntın niye biz cahilleri uyardın ya,, bizi bu kadar çok sevdiğini bilmiyorduk...
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Ismail

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