Uğur Dündar'dan 'Sedef Kabaş' savunması! Son 'Demokrasi Arenası'nda konuştu

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Uğur Dündar, 5 kez üst üste program durdurma cezası alan "Demokrasi Arenası"nın son bölümünde iktidarı hedef aldı.

Dündar, Sedef Kabaş'ın, yüzde elliden fazla oyla seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakareti nedeni ile özür dilemek yerğine, "suçsuzum" savunması yaptı.

Yapılan çirkin hakaretle hiçbir alakası olmadığı halde Berat Albayrak'ı gündeme getiren Dündar, "hakareti" basın özgürlüğünden sayarak, kendisini şu ifadelerle savundu:

Ben sayın Berat Albayrak’ın adını çokça kullanılan "damat" sözcüğüyle birlikte anmamış bir insanım. Bir nevi küçük düşürücü bir niteleme olduğuna inanarak o sözcüğü telaffuz etmemişim. Hanımefendi hakkın da… Arasınlar tarasınlar acaba bir cümle kullanmış mıyım? Acaba çocukları gündeme getirmiş miyim televizyon programlarında? Lütfen incelesinler.