0553 313 94 23

"Uğur Dündar'a nasıl güveneceksiniz?" sorusuna Binali Yıldırım'dan bomba cevap!

Melih Gökçek, AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'a 'Uğur Dündar'a nasıl güveneceksiniz?' diye sorduğunu ve 'Ben istiyorum ki hiçbir bahaneleri kalmasın' diye cevap aldığını aktardı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 20:57
"Uğur Dündar'a nasıl güveneceksiniz?" sorusuna Binali Yıldırım'dan bomba cevap!

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'la arasında geçen Uğur Dündar diyaloğunu aktardı.

Gökçek: Dündar her türlü oyunu oynadı, nasıl güveneceksiniz?

Kişisel Twitter hesabından Binali Yıldırım'la arasında yaşanan diyaloğu aktaran Melih Gökçek, "Binali Bey'le görüştüm. Sayın Başbakanım ben Uğur Dündar'ın moderatörlüğünde Kılıçdaroğlu ile tartışmaya çıktım, Uğur Dündar bana her türlü oyunu oynadı. Nasıl güveneceksiniz? dedim" ifadelerini kullandı.

Yıldırım: Kendime güveniyorum

Gökçek, Yıldırım'ın soruya "Ben istiyorum ki hiçbir bahaneleri kalmasın. Ben Allah'ın izniyle kendime güveniyorum" diye yanıt verdiğini aktardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 20:57
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Melih Gökçek
  4. Binali Yıldırım
  5. Uğur Dündar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir’e şehit ateşi düştü
    1. İzmir’e şehit ateşi düştü
    2. Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
    3. Aydın’da trafik kazası; 6 yaralı
    4. Mısır'da Yargıtay bir kişi hakkındaki..
    5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    6. Hakkari'de Zap Suyu'na düşen kişi öldü
    7. Gazişehir Gaziantep’te Altıpamak’la..
    8. Arı kovanlarını tekmeleyerek devirdi
    9. MSB:"Hakkâri sınırında bir üs..
    10. Uğur Dündar vaz mı geçiyor? 'Kabul..
    11. Türkiye ve Fransa maçın oynanacağı..
    12. Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit
    13. Eski başkan yardımcısı evinde ölü..
    14. Helikopterden düşen askerin şehit olması
    15. Mayınlı alanda çıkan yangına TOMA ile..
    16. "Uğur Dündar'a nasıl güveneceksiniz?"..
    17. Traktörle uçuruma yuvarlanan 3 kişi..
    18. Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem..
    19. Suriye sınırındaki yangına TOMA..
    20. Düzce'deki silahlı kavga
    21. Türkiye-Fransa
    22. GÜNCELLEME - Tarım işçilerini taşıyan..
    23. Moldova'da koalisyon hükümeti kuruldu
    24. Türkiye-Fransa maçında ilk 11'ler..
    25. Gazişehir Gaziantep, Mehmet Altıparmak..
    26. Kahramanmaraş’ta trafik kazası 1 ölü,..
    27. 8. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri..
    28. İstanbul Yeni Havalimanı yolunda..
    29. Bütün köy yağmur duasına çıktı
    30. Yapılamaz diye dalga geçmişlerdi!..
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    S-400 ve F-35 krizi büyüyor! ABD'den Türkiye'ye ilk yaptırım kararı!
    S-400 ve F-35 krizi büyüyor! ABD'den Türkiye'ye ilk yaptırım kararı!
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!