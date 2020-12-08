Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil karşı karşıya geldi

Çin şirket Sinovac Biotech Ltd.’nin geliştirdiği ve Türkiye’de de kullanılması planlanan Covid-19 aşısı Sinovac ile ilgili muhalifler ters görüşler bildirdi.

Koronavirüse karşı etkisi yüzde 97 olarak açıklananan Sinovac, muhaliflerin gözbebekleri olan Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar arasında karşıt görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Sözcü yazarı Uğur Dündar, koronavirüse karşı geliştirilen aşıyı olacağını kaydederek, "Ülkemize gelen tüm aşılar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nca (TİTCK) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Laboratuvarları'nda incelenir ve sorun tespit edilmezse onay alır. Çin'den gelecek Sinovac aşısına da bu prosedür uygulanacak. Ruhsat verildiği takdirde ben de aşı olacağım" dedi.

Yine aynı gazetede yazarlık yapan Yılmaz Özdil ise, koronavirüs aşısı ile adete alay etti. Yılmaz Özdil, "Çin'de aşı gelecek diye sayın ahalimiz endişelendi. Aca güvenli mi? Brezilya, Endonezya ve Filipinler gibi tırışkadan ülkeler haricinde niye kimse almadı? Kobay mı olacağız? Takmayın böyle şeyleri kafanıza gözünüzü seveyim. Mazatlık bir sakatlık olursa, Çin'den bol bol kefen bezi alıyoruz. Ucuza ceset torbası geliyor' diyerek koronavirüs aşısının güvenli olmadığını öne sürdü.

Uğur Dündar'a tepki geldi

Uğur Dündar, koronavirüs aşısına ilişkin açıklaması nedeniyle takipçilerinden gelen tepkilere ise "Araştırdım ve bu sonuca vardım. Koronaya karşı elinizde başka bir silah var mı? Aşı olmayıp da ne yapacağız? Kekik suyu mu içeceğiz?" diyerek yanıt verdi.