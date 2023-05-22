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Gündem

Uğur Dündar Sinan Oğan'ı ahlaksızca HÜDA PAR-terör ithamıyla hedef aldı!

Yeniakit Publisher
2023-05-22 22:01:00 - 2023-05-22 22:03:00
Uğur Dündar Sinan Oğan'ı ahlaksızca HÜDA PAR-terör ithamıyla hedef aldı!

Sözcü yazarı Uğur Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan'ı hedef aldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dündar, terör sevici ve destekçisi HDP'ye tek kelime edemezken, olmayan bir örgüt üzerinden HÜDA PAR'a terör imasında bulundu.

Dündar, "Sinan Beyi ilk kutlayanlar HÜDA PAR milletvekilleri olmuştur!.. Yakışır! Hayırlı yolculuklar!.." dedi.

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