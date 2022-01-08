Uğur Dündar koronaya yakalandı
Türkiye tarihinin kara lekesi 28 Şubat darbesinin medya tetikçilerinden Uğur Dündar, koronavirüse yakalandığı gerekçesiyle okurlarından izin istedi.
Gazeteci Uğur Dündar, Sözcü’deki köşesinden koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Dündar, bugünkü “İzninizle…” başlıklı köşe yazısında şunları söyledi:
“Değerli okurlarım,
Tüm korunma çabalarıma, elimde dezenfektan ve kolonya şişeleriyle dolaşmama, ayrıca maske ve aşılarımı ihmal etmememe karşın, Covid-19 belasından kaçamadık.
Haftaya ilk yazı günüme kadar sizlerden hastalık izni rica ediyorum.
Sevgi ve sağlıkla kalın.”