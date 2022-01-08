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Medya Uğur Dündar koronaya yakalandı
Medya

Uğur Dündar koronaya yakalandı

Türkiye tarihinin kara lekesi 28 Şubat darbesinin medya tetikçilerinden Uğur Dündar, koronavirüse yakalandığı gerekçesiyle okurlarından izin istedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 11:48:00 -
Uğur Dündar koronaya yakalandı

Gazeteci Uğur Dündar, Sözcü’deki köşesinden koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Dündar, bugünkü “İzninizle…” başlıklı köşe yazısında şunları söyledi:

“Değerli okurlarım,

Tüm korunma çabalarıma, elimde dezenfektan ve kolonya şişeleriyle dolaşmama, ayrıca maske ve aşılarımı ihmal etmememe karşın, Covid-19 belasından kaçamadık.

Haftaya ilk yazı günüme kadar sizlerden hastalık izni rica ediyorum.

Sevgi ve sağlıkla kalın.”

 

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Yorumlar

yaşar kara

... inşaallah
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