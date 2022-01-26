Uğur Dündar işte şimdi hapı yuttu!

15 Ocak'ta Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile ilgili 'övgü sınırlarını zorlayan' bir köşe yazısı kaleme alan, gelen tepkiler üzerine ise “Kendisiyle hiç bir araya gelmedim” diyerek söz konusu yazısını mazur göstermeye çalışan Uğur Dündar’a haddi bildirildi. Yeni Asır gazetesi yazarı Erhan Gülenç "Ne oldu Uğur Abi neden sustun!" başlıklı yazısında Dündar'ın maskesini indirdi. İşte "Uğur Abi"yi perişan eden o yazı:

"Düşünün! Dürüstlük ve ahlakta şampiyonluğu kimseye bırakmayan yarım asırlık bir duayen gazetecisiniz.

Söylediğinize göre bir belediye başkanını hiç tanımıyorsunuz, hiç bir araya gelmemişsiniz.

Ancak, nedense onu çok seviyorsunuz.

Hakkında bal şerbet damlayan bir yazı kaleme alıyorsunuz. O belediye başkanının çocukluk hayallerinin bile güzelliğinden dem vuruyorsunuz. Bütün icraatlarını tek tek sıralıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi?

Bu hayatın olağan akışına aykırı değil mi?

"BEN YAZAMAM UTANIRIM"

Ben şahsen 23 yıllık gazeteci olmama rağmen kimse hakkında böyle övgü sınırlarını zorlayan bir yazı kaleme alamam...

Utanırım. İnsanlar "Hakkımda ne der?" diye düşünürüm. İşte yılların duayen gazetecisi olan ve kendisini Türkiye'nin en güvenilir ismi olarak lanse etmeye doymayan Uğur Dündar, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u aynen bu şekilde övdü ve adeta göklere çıkardı. Bir de okuyucularına bu övgülerini mazur göstermek için "Ben bugüne kadar Mustafa İduğ ile hiç bir araya gelmedim" dedi. Bu arada o gün bu yazının kaleme alındığı gazete Bornova'da işyerlerine, evlere, mekanlara tomar tomar dağıtıldı. Çünkü, ortada belediyedeki taciz skandalı, parti içi kavga gibi olaylardan bunalmış bir belediye başkanını parlatma çalışması vardı.

BİZE HAKARETLER SAVURDU

İşte hayatın olağan akışına aykırı bu yazı İzmir'de olay oldu. Kimse bunu 'şampiyona' yakıştıramadı. Bu yazının yazılmasında Uğur Dündar'ın yakın arkadaşı ve İduğ'un siyasetteki ittifak ortağı Aytun Çıray'ın etkisi olduğu konuşulmaya başladı. Bunu bizzat CHP'liler de konuştu. Biz de Çıray-İduğ ilişkisini kaleme aldığımız bir kulis yazısının içinde bir cümle de İzmir'de konuşulan bu konuyu aktardık. O dürüstlük abidesi Uğur Dündar, o bir cümle üzerinden bize sosyal medyada ağır hakaretler savurdu.

BİRLİKTE FOTOĞRAFI ÇIKTI

Biz de buna itirazımızı dile getirdik. Üzerine de Dündar'ın "Mustafa İduğ'la hiç bir araya gelmedim" sözünün doğru olmadığını gösteren fotoğraflar yayınladık. O cevval cabbar Uğur Dündar maalesef sus pus oldu... Ne oldu Sayın Dündar? Niye konuşmuyorsunuz? Siz siyah beyaz TV döneminde bizim için bir gazetecilik efsanesiydiniz.

Ancak renkli televizyonlara geçince, özellikle de son yıllarda baya bir değiştiniz.

Kusura bakmayın ama bu böyle...

O yeğeninizi niye söyleyemediniz Aytun Bey?

Söz konusu yazımızda İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın ziraat mühendisi yeğeninin de önce Bornova Belediyesi'nde işe alınıp oradan Büyükşehir Belediyesi'ne transfer olduğunu yazmıştım. Bir TV programına çıkan Çıray, 3 tane yeğeni olduğunu belirterek bunların başarılı kariyerlerinden bahsetti.

Benim söylediğim yeğenini 'es' geçti.

BORNOVA'DAN BÜYÜKŞEHİR'E

Sayın Çıray...

Sizin dayınızın kızının bir oğlu var. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu...

İsmini burada belirtmek istemiyorum. O yeğeniniz Bornova'da işe başlayıp oradan Büyükşehir'e geçti mi geçmedi mi? Şu an kendisi Büyükşehir Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğünde memur mu değil mi?

Onu niye söyleyemediniz?"