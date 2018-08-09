Uğur Dündar CHP'nin yeni logosunu paylaştı

24 Haziran seçimlerinde hezimete uğrayan CHP'de liderlik krizi aşılamadı.

KILIÇDAROĞLU’NUN SUYU ISINDI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini bekleyen partililer, CHP'nin başında Muharrem İnce'yi görmek istiyor. Kılıçdaroğlu ise koltuğunu garanti altına almış durumda.

CHP'DE KRİZ

İmza toplama çalışmaları, genel merkez önünde protestolar devam ederken, CHP'de durum oldukça karışık.

Gazeteci Uğur Dündar da bu konuya dikkat çeken bir tweet attı.Uğur Dündar, CHP’nin logosuyla dalga geçerek, parti içinde durumların karışık olduğunu ima etti. İşte o tweet:

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Uğur Dündar'dan şaşırtan 'namaz' kararı!

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