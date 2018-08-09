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Uğur Dündar CHP'nin yeni logosunu paylaştı

Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında kalan Uğur Dündar, partiden işlerin karıştığına dair bir tweet attı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 09:12
Uğur Dündar CHP'nin yeni logosunu paylaştı

24 Haziran seçimlerinde hezimete uğrayan CHP'de liderlik krizi aşılamadı.

KILIÇDAROĞLU’NUN SUYU ISINDI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini bekleyen partililer, CHP'nin başında Muharrem İnce'yi görmek istiyor. Kılıçdaroğlu ise koltuğunu garanti altına almış durumda.

CHP'DE KRİZ

İmza toplama çalışmaları, genel merkez önünde protestolar devam ederken, CHP'de durum oldukça karışık.

Gazeteci Uğur Dündar da bu konuya dikkat çeken bir tweet attı.Uğur Dündar, CHP’nin logosuyla dalga geçerek, parti içinde durumların karışık olduğunu ima etti. İşte o tweet:

 

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 09:12
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Muharrem İnce
  3. Uğur Dündar

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  • Yavuz 1517Yavuz 15171 sa önce
    Sayı saymayı bilmeyen bu zihniyete bu ülke teslim edilemez. chp, bir parti değildir. chp, TÜRKİYE'nin takozudur. İngilizlerin TÜRKİYE'deki işbirlikçisidir. Bu savaşı kazanacağız. Kimsenin en küçük bir şüphesi olmasın. İngilizlerin, ülkemizdeki hegonanyasını yıkacağız. sonuna kadar BAŞKANIMIZIN yanında olmaya devam edeceğiz. LİDERİMİZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'dır.
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