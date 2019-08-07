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Uğur Derin Dondurucular bayram öncesi çok renkli

Türkiye’nin ilk derin dondurucu üreticisi olan Uğur Soğutma, birbirinden farklı dikey derin dondurucu modelleriyle tüketicilerinin beğenisini toplamaya devam ediyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:02
Uğur Derin Dondurucular bayram öncesi çok renkli

Türkiye’nin ilk derin dondurucu üreticisi olan Uğur Soğutma, birbirinden farklı dikey derin dondurucu modelleriyle tüketicilerinin beğenisini toplamaya devam ediyor. Farklı renk seçenekleri ve büyük hacimleriyle beğenileri toplayan Uğur derin dondurucular Kurban Bayramı öncesi indirim kampanyasına devam ediyor.



Sağlam gövde yapıları sayesinde dikey derin dondurucuların da uzun yıllar güvenle kullanılabileceğini belirten Uğur Soğutma yetkilileri “Dikey derin dondurucular farklı mevsimlere ait besinleri türlerine ya da kullanım önceliğine göre düzenli bir biçimde sınıflandırarak saklamaya imkan sunuyor. Ücretsiz 7 yıl garanti imkanıyla sahip olabileceğiniz, mor ve antrasit renk seçeneklerine sahip UED 7266 DTK A++ isimli ürün Kurban Bayramı’na özel fiyatlarla alıcılarına bekliyor. 258 LT geniş iç hacme sahip UED 7266 DTK A++ isimli ürünler 7 çekmecesiyle Kurban Bayramı’ndaki etlerinizi ve sebzeleriniz için rahat kullanım imkanı sağlıyor. A++ düşük enerji tüketimiyle hem alırken hem de kullanırken büyük tasarruf sağlayacağınız UED 7266 DTK A++ isimli ürün gıdalarınızı korurken cebinizi de koruyor” diyerek dikey ürünlerin daha az yer kapladığını belirtti.



“Elektrik kesintilerinde 10 saate kadar sorunsuz koruma”


Yeni ürettikleri dikey ürünlerin doğadan esinlenerek tasarlandığını belirten Uğur Soğutma yetkilileri “Farklı renk seçeneklerine sahip Uğur derin dondurucular günümüzün son teknolojisi kullanılarak üretilmiş ve ani elektrik kesintilerinde 10 saate kadar yiyeceklerinizi bozulmadan saklayacak donanıma sahiptir. Düşük enerji tüketimi ve farklı ihtiyaçlara cevap veren bölmeleriyle evinizin en büyük yardımcısı olacak UED 7266 DTK A++, UED 7266 DTK A++ MOR ve UED 7266 DTK A++ Antrasit ürünler Kurban Bayramı’na özel fiyatıyla, ücretsiz 7 yıl garanti fırsatıyla ve 11 aya varan taksit seçenekleriyle tüm Uğur yetkili bayilerinde ve ugur.com.tr’den satın alınabilir” diyerek vatandaşların indirim ve garanti fırsatlarından faydalanmalarını tavsiye ettiler.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:02
  1. doğa

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