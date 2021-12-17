Uğur Çiftçi, Fırtına mı oluyor?

Süper Lig'de geride kalan 16 haftanın ardından liderliğini sürdüren Trabzonspor'da devre arasında takıma yapılacak takviyeler merak konusu olmaya devam ediyor. Bordo-mavililer özellikle Abdullah Avcı'nın talimatıyla sol bek konusunda hızlı hareket etmeye çalışırken gündeme yeniden Sivasspor'da forma giyen Uğur Çiftçi geldi.

Sezon başında da istenen 29 yaşındaki oyuncu için Bordo-Mavililer yeniden devreye girdi. Ancak Sivasspor, 2.5 milyon Euro ısrarından geri adım atmıyor.

Artan kura rağmen şimdilik indirime yanaşmayan Kırmızı Beyazlılar'a, Trabzonspor en fazla 1.5 milyon Euro verebileceğini iletti. Sivasspor'un sergileyeceği tutuma göre bu transfer biraz daha netleşecek. Trabzonspor cephesi, takasta oyuncu önerisinde de bulunurken, İsmail Köybaşı'nın ismi masada. İsmail'in yerine Yunus Mallı'nın da teklif edilebileceği öğrenildi.

Uğur Çiftçi ise kulübünden kolaylık bekliyor. Tarafların anlaşması halinde şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen ve A Milli Takım hedefine Trabzonspor formasıyla daha kolay ulaşabileceğini düşünen Uğur, gelişmeleri yakından takip ediyor. Önümüzdeki günlerde bu transferin daha ciddi bir zemine oturması bekleniyor.