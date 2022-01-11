Uğur Aslan kimdir? Uğur Aslan kaç yaşında? Uğur Aslan nereli?

Uğur Aslan, 9 Şubat 1972'de Hatay'da dünyaya geldi. Dokuz çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Uğur Aslan, ilk ve orta öğrenimini Reyhanlı Devlet Parasız Yatılı Okulunda, liseyi ise Antakya Ticaret Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Tiyatro Bölümüne bağlı oyunculuk ana sanat dalından lisans derecesi ile mezun oldu.

Aslan, oyunculuk kariyerine lisede okurken oynadığı tiyatro oyunları ile başladı. Hatay Kültür Tiyatro Topluluğunun dikkatini çekti ve ilk oyunculuk deneyimine Turgut Özakman'ın Bir Şehnaz Oyun adlı oyunu ile adım attı. Oyunculuk dışında müzik ile de ilgilendiğini ve boş vakitlerinde keman ve ney çaldığını belirten Aslan, "Afara: Bir Arabesk Müzikali" adlı müzikal tiyatro performansı ile seyirci karşısında yer aldı. Ayrıca özel bir üniversitede oyunculuk dersi vermektedir. 1999 yılından beri senarist Sema Ergenekon ile evli olan Uğur Aslan'ın ikisi kız biri erkek olmak üzere üç çocuğu bulunmaktadır.