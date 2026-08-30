Uganda ordusu 2027’de Somali’den çekiliyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin oğlu olan Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Muhoozi Kainerugaba, 1 Ağustos 2027 tarihine kadar Somali’den tamamen çekileceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Museveni ise 20 yıl sonra sonlandırılması planlanan bu askeri müdahalenin temel gerekçelerini “bölgedeki İslami grupları engellemek” ve “Etiyopya ile dayanışma göstermek” olarak ifade etti. Uganda ordusu, özellikle Somali’de uluslararası bir misyon kapsamında konuşlu olan güçlerinin gerçekleştirdiği sivil katliamlarıyla öne çıkıyor.