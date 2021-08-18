Taliban'ın Afganistan yönetimine el koyduğunu açıklamasıyla birlikte ülkeden kaçmak isteyenler havalimanına koşmuş ve uçaklarla kaçmak istemişlerdi. Kaçan Afganların görüntüleri dünya gündemine oturmuş, nereye gittikleri uçağın sahibi ABD Hava Kuvvetleri tarafından açıklanmamıştı. ABD’ye gittiği sanılan uçağın Uganda’ya iniş yaptığı öğrenildi. Bunun üzerine Uganda’nın nerede olduğu insanlar tarafından merak konusu oldu. İşte merak edilen haberi…

Uganda nerede? Uganda hangi bölgede?

Uganda ya da resmî adıyla Uganda Cumhuriyeti, Afrika kıtasının doğu kesiminde yer alan ve denize kıyısı olmayan bir kara ülkesidir. Ülkenin sınır komşularını kuzeyde Güney Sudan, doğuda Kenya, güneyde çoğu sınırı Victoria Gölü ile oluşan Tanzanya, güneybatıda Ruanda ve batıda ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti oluşturmaktadır. Uganda dört bölgeye ve bölgelere bağlı toplamda 112 ilçeye ayrılmış durumdadır. Bu bölgeler ülke içerisinde herhangi bir idari yapı oluşturmamakta olup, sadece ek bir idari yapıyı ifade etmektedir.