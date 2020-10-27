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Aktüel Uganda Müslüman Yüksek Konseyi televizyon kanalı açıyor
Aktüel

Uganda Müslüman Yüksek Konseyi televizyon kanalı açıyor

Kanalın, radyo ve sosyal medya ağlarıyla Ugandalı Müslümanlar arasında köprü olması hedefleniyor

Yeniakit Publisher
2020-10-27 09:24:07 -
Uganda Müslüman Yüksek Konseyi televizyon kanalı açıyor

İSTANBUL (AA) - Uganda Müslüman Yüksek Konseyi (UMSC), İslam dinini tanıtmak ve Müslüman halka yönelik yayın yapmak amacıyla televizyon kanalı satın aldı.

UMSC Genel Sekreteri Mugalu Ramazan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanalın isminin Bilal TV olarak kaydedildiğini söyledi.

Birkaç hafta içinde yayına başlaması planlanan kanalın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapanan camilerde yapılamayan eğitimlere destek ve Müslümanlar arasında köprü olması hedefleniyor.

Mugalu, "Kovid-19 önlemleri kapsamında mart ayından beri camiler kapalı. Bu nedenle radyo ve sosyal medya ağlarından Müslümanlarla iletişimi sürdürüyorduk. Salgın, birkaç yıldır kurmayı planladığımız televizyon kanalı planlarını hızlandırdı." dedi.

35 milyona yakın nüfusuyla Uganda'nın çoğunluğu Hristiyan. Müslümanlar ise nüfusun yüzde 12'lik kısmını oluşturuyor.

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