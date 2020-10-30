Ufuk2020 Programı’nda hibe, katkı payını aştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu TÜBİTAK’ın koordinasyonunu yürüttüğü AB Çerçeve Programı Ufuk2020’ye Türkiye, 2014 yılında dahil oldu ve bugüne kadar 265,8 milyon euro ulusal katkı payı ödedi.



Avrupa’nın önde gelen kurumlarıyla ortaklıklar kurup, büyük ölçekli iş birliği projelerinde yer almayı mümkün kılan programda Türkiye, son iki yılda güçlü bir ivme kazandı. Bu yıl açıklanan çağrı sonuçlarıyla toplamda 267,1 milyon euro hibe desteğiyle, ilk defa AB çerçeve programlarında ödenen katkı payından daha fazla bir kaynak Türkiye’ye geri dönmüş oldu.



“Bir ilke imza attık”



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, elde edilen başarıda TÜBİTAK’ın öncü bir rol oynadığını ifade etti. Varank, şunları söyledi: “Türkiye, uzunca bir süredir AB çerçeve programlarına katılıyor. Bu programlarda bir havuz sistemi söz konusu. Biz ülke olarak her sene bu havuza belli bir miktar katkıda bulunuyoruz. Ancak bu katkıların fon olarak bize dönüşü maalesef istediğimiz seviyelerde olmuyordu. Avrupa Birliği’nin (AB) 2014-2020 yıllarını kapsayan Ufuk2020 Programı’nda bir ilke imza attık. Son iki senede TÜBİTAK liderliğinde attığımız adımlar meyvelerini verdi. Böylece, 2000’li yılların başından bu yana tam üyesi olduğumuz AB çerçeve programlarında ilk kez sisteme koyduğumuzdan daha fazlasını, hem de program daha bitmeden geri aldık.”