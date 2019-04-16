Ufuk Uras'tan CHP'ye ders veren 'Suriyeli' mesajı

Bolu'da yeni seçilen CHP'li belediye başkanı Tanju Özcan'ın "Suriyelilere yardımı keseceğim" şeklindeki sözleri büyük tepki çekerken, bazı kesimler sosyal medyada bu konu üzerinden bilinçli olarak ırkçı paylaşımlar yaparak, vatandaşları Suriyelilere karşı kışkırtmak üzere çeşitli yalanlara başvuruyorlar.

Hoyratça sürdürülen bu kampanyaya karşı eski milletvekili Ufuk Uras, sosyal medyada attığı mesajlarla, Suriyelilerin özellikle çocuklarının nasıl bir ruh hali içerisinde bulundukların, gönderilmeleri halinde neyle karşılaşacaklarını irdeledi.

Uras ayrıca, bayramlarda ülkesine giden Suriyelilerin de aslında güvenli bölgelere gittiklerini belirtti.

Ufuk Uras'tan anlamlı mesaj

Konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Ufuk Uras şunları söyledi:

"Suriye'ye gidip gelenler güvenli bölgeye gidiyorlar"

"Eşimin gönüllü ders verdiği Suriyeli çocukların birisini yakından tanısaydınız, bu kadar hoyratça kestirip atmazdınız. Suriye'ye gidip gelenler güvenli bölgelere gidiyorlar. Bu çocukları Şam'a, Esad'ın kollarına yollamak, ölüme yollamak demek.

"Gözlerinin önünde ailelerini vurmuşlar"

Bu çocuklara sorduğunuzda hiç biri dönmek istemiyor, hepsi ailelerinden en az bir kişiyi kaybetmiş, gözlerinin önünde vurulmuştur. "Dönsünler canım, bir şey olmaz diyenler, bu ağır travmanın farkında değil. Diyeceksiniz, neyin farkındalar ki bunun olsunlar."

Kaynak: Haber 7