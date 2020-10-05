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Aktüel Ufuk Uras, Kemalistleri tiye aldı! Soruları bilene Atatürk silüeti
Aktüel

Ufuk Uras, Kemalistleri tiye aldı! Soruları bilene Atatürk silüeti

ÖDP eski Genel Başkanı Ufuk Uras, Twitter hesabından Kemalistleri çok fena tiye aldı. Uras, yönelttiği soruları bilene paylaştığı Atatürk silüetinin yerini söyleyeceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 17:59:00 - 2020-10-05 18:05:09
Ufuk Uras, Kemalistleri tiye aldı! Soruları bilene Atatürk silüeti

ÖDP eski Genel Başkanı Ufuk Uras, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'ü andıran bir görüntüyü paylaştı. Uras, paylaşımında Kemalizm ile ilgili sorduğu sorulara cevap verenlere silüetin yerini söyleyeceğini belirtti.

Paylaşımında, "Bir Atatürk silüeti daha buldum" notunu düşen Uras, ardından ilgilenlere sorular yöneltti.

Soruyu bil, Atatürk silüetini kap

Atatürk'ün, Kemalist olup olmadığı yönünde bir soru yönelten Uras, Kemalizm konusunda sorduğu sorulara doğru cevap verenlere fotoğrafın adresini ileteceğini söyledi.

Ufuk Uras'ın yönelttiği sorular:

 

 

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