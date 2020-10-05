Ufuk Uras, Kemalistleri tiye aldı! Soruları bilene Atatürk silüeti
ÖDP eski Genel Başkanı Ufuk Uras, Twitter hesabından Kemalistleri çok fena tiye aldı. Uras, yönelttiği soruları bilene paylaştığı Atatürk silüetinin yerini söyleyeceğini belirtti.
ÖDP eski Genel Başkanı Ufuk Uras, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'ü andıran bir görüntüyü paylaştı. Uras, paylaşımında Kemalizm ile ilgili sorduğu sorulara cevap verenlere silüetin yerini söyleyeceğini belirtti.
Paylaşımında, "Bir Atatürk silüeti daha buldum" notunu düşen Uras, ardından ilgilenlere sorular yöneltti.
Soruyu bil, Atatürk silüetini kap
Atatürk'ün, Kemalist olup olmadığı yönünde bir soru yönelten Uras, Kemalizm konusunda sorduğu sorulara doğru cevap verenlere fotoğrafın adresini ileteceğini söyledi.
Ufuk Uras'ın yönelttiği sorular: