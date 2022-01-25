Ufuk Uras, ikiyüzlülük yapan muhalefeti topa tuttu: Cumhurbaşkanını halk seçmesin derseniz...

Diriliş Postası'ndan Özlem Doğan'a konuşan eski Milletvekili Ufuk Uras, muhalefetin iktidar iddiası, mevcut siyasi tablo ve sistem tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Muhalefeti topa tutan Uras, Millet İttifakı’nın başarısız olduğu noktaların fotoğrafını çekti.

"Burada bir gariplik yok mu?"

"'Türk solu bugün yaşanmakta olan sorunları demokrasi, eşitlik, özgürlük, adalet ve emekten yana bir seçenek oluşturarak aşma yönünde başarılı olamıyor' diyorsunuz. Mevcut muhalefeti nerede görüyorsunuz? Başka bir muhalefet tasavvuru mümkün mü?" sorusuna cevap veren Ufuk Uras şunları söyledi:

Başka bir muhalefet tasarlamadan iktidar seçeneği olamazsınız. Biz hep Adalet ve Kalkınma Partisi karşısına bir alternatifin ancak daha çok özgürlük ve demokrasiyi savunan bir yerden yani geçmişin restorasyonu ve geriye dönmek üzerinden değil, geleceğe yönelik inşa üzerinden olabileceğini düşündük. İstesenizde istemesenizde pirinçten pilav olur ama pilavdan tekrar pirinç olmaz, en fazla lapa olur. Türev siyaseti, reaksiyoner siyaset değil kurucu bir siyaset olması gerektiği üzerinde hep durduk. Mesela CHP geleneğine bakın, 28 Şubat sürecini eleştirdiğimizde yani otoriter laiklik karşısında demokratik laikliği savunduğumuzda CHP’den bize demediklerini bırakmadılar. Şimdi yeni yeni bizim söylediklerimizi söylemeye başladılar Biz hep demokratik bir laikliği benimsedik. Mütedeyyinlerle sekülerlerin ortak değerlerde buluşmasını bu toplumun esenliği açısından anlamlı bulduk şimdi de anlamlı buluyoruz. Söylemlerde buraya gelinmesi doğrudur ama yeterli değildir. Şu anda anketlere baktığımızda aslında itiraf etmek gerekir ki, iktidar ile muhalefet arasında bir başabaş durumu var. Böyle çok büyük farklar olmayacak. Şu da ilginç: Yerel yönetimler ile beraber 25 yıllık bir iktidar var ve başta Ana muhalefet partisi olmak üzere oylar büyümüyor. Yani iktidarın yaptığı yanlışlar otomatik olarak size yaramıyor Burada bir gariplik yok mu?

"Bunun yolu Kenan Evren'in 12 Eylül anayasasını savunmaktan geçmez"

AK Parti'den olası kopmaların muhalif partilere gitmediğini söyleyen Uras şu ifadelerde bulundu:

Bu kararsız seçmenler AK Parti’ye oy vermiş ancak şimdi mesafeli ve ama partisine oy verip vermeme konusunda kararsızlık yaşıyor, yoksa AK Parti’den çıkayım şuraya gideyim demiyor. Deva ve Gelecek partisi veya Saadet partisi kendi farklılıklarını ortaya koyuyorlar ama çok büyük bir oy potansiyelini şimdilik elde etmiş gibi görünmüyorlar. Bu durum Muharrem İnce'nin partisi için de geçerli. Butik parti diyebileceğimiz küçük ya da orta ölçekli partiler bu 50+1 sisteminde daha da zorlanıyorlar. En küçük partinin bile dengeyi değiştirebileceğine yönelik taktik avantaj kazanmaları"na rağmen, partilerin iktidar ve muhalefette oluşturdukları konsolidasyonu bozabilmeleri çok zor. Yani AK Parti’de de CHP de de merkezkaç güçler o yüzden büyüyemiyor. Bu çerçeveden baktığımızda elbette fikrî bir yenilenme ihtiyacı ve bunun için de ortak akla ihtiyaç var. Kendi içinde demokratikleşmenin sağlanmasına ihtiyaç var. Siyaset esnafı diyebileceğimiz kesimlerin dışında gençler gibi sosyal dinamiklerin siyasete dahil olması gereksinimi var. Biz bunları hep anlattık ve bizim başımıza en büyük felaket 2010 referandumunda geldi. Referandumda evet dedik diye bugün ne problem olsa sorumlusu nedense biz oluyoruz. Meğer ne kadar etkiliymişiz. 2010 referandumunda anayasa maddeleri değişirse bu AK Parti’ye yarar tezi savunuldu ve bu yanlıştı. Zira 'Kenan Evren'in faşist anayasasına dayanarak AK Parti'ye karşı daha iyi mücadele edilebilir' tezi kadar abuk subuk saçma bir tez olamaz. AK Parti'ye karşı olabilirsiniz, Erdoğan'a karşı olabilirsiniz ama bunun yolu Kenan Evren'in 12 Eylül anayasasını savunmaktan geçmez.

"CHP yapsaydı buna kimse itiraz etmeyecekti"

"Burada bir inandırıcılık krizimiz var, bunu kabul etmek gerek. 2010 referandumu konusunu o yüzden örnek verdim. Orada mesele o reformları AK Parti'nin yapmasıydı yoksa CHP yapsaydı buna kimse itiraz etmeyecekti." ifadesinde bulunan Ufuk Uras şu tepkilerde bulundu:

"Reformları kimin yaptığına bakarak tutum alınmaz ki! Biz AK partinin kapatılmasına karşı çıktık, vay sen AK partili misin denildi. Oysa ben partilerin kapatılmasına karşıyım. Ama yasakların kendisine karşı çıkınca bunlara tekabül eden Demirelleri, Baykalları, Erbakanları siyaseten illa savunmamız mı gerekiyor? Empati duymanız için sempati duymanız gerekmiyor, bunu demek istiyorum. Empatizan olmanız için sempatizan olmanız gerekmez. ABC'yi anlatmaktan Z'ye gelemiyoruz. Ya hep ya hiç siyaseti bu. Oysa hayat böyle gitmiyor. O pozitivistler yanılıyorlar. O yüzden Kant'ın ilkeleri savunan siyaseti ile Bentham'ın faydacı ve sonuca bakarım siyaseti arasında bir karşıtlık olduğunu görüyorum. Siz, diyelim ki, 12 Mart'ta Ecevit'in darbeye karşı tavrını olumlu bulduğunuzda hayat boyu Ecevit'in her tavrını olumlu bulacaksınız diye bir şey yok. Dolayısıyla burada sabit özneler de yok."

"Cumhurbaşkanı’nı halk seçmesin dediğinizde halkın tercihlerine ilişkin bir güvensizlik ima etmiş olursunuz"

Başkanlık sisteminden geri dönülmesinin de zor olduğunu söyleyen Ufuk Uras, "Başkanlık sistemi ile ilgili olarak esas kritik olan 2007 referandumu yani cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi meselesidir. İşte burada geriye dönüş o kadar kolay değil. Yani siyaseten siz çıkıp Cumhurbaşkanı’nı halk seçmesin dediğinizde halkın tercihlerine ilişkin bir güvensizlik ima etmiş olursunuz." ifadelerinde bulundu.