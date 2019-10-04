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Ufuk Uras, 31 Mart'ta hangi partiye oy verdiğini açıkladı

Geçtiğimiz günlerde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelen ÖDP Eski Genel Başkanı Ufuk Uras, 31 Mart yerel seçimlerinde hangi partiye oy verdiğini açıkladı.

04 Ekim 2019 Cuma 16:32
Ufuk Uras, 31 Mart'ta hangi partiye oy verdiğini açıkladı

Geçtiğimiz günlerde parti kuracağını açıklayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşen eski Barış ve Demokrasi Partisi İstanbul Milletvekili Ufuk Uras , katıldığı televizyon programında 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde oyunu Saadet Partisi'ne verdiğini söyledi.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Ufuk Uras, siyasette Saadet Partisi faktörüne dikkat çekerek şöyle konuştu:

"31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi'ne oy verdim. Saadet Partisi'nin muhalefet cephesi içerisinde özellikle Temel Bey'in siyaset hattının çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin ihtiyacı olan bu mütedeyyin seküler buluşmayı sağlanması, sağlaması kıymetli. Saadet Partisi geleneği çok kıymetli. Yeni politik bir vizyonda bunu sağlamamız gerek. Bu bir tarihsel bir blok aslında. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Ak Parti'nin bu kadar kutuplaştırıcı siyaseti karşısında Saadet Partisi'nin de CHP'nin de kamuoyunu sağduyuya çağırmasının bir karşılığının olduğunu görüyoruz. Son seçimler zaten bunu kanıtladı ve moral bir üstünlük sağladı.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 16:32
  1. İstanbul
  2. Ufuk Uras
  3. Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

  • patarapatara10 dk önce
    kalite bir yorum. aklı selım

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