Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alacak
Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü 1 araştırma görevlisi alacağını açıkladı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre pozisyonlara başvuracak adayların evraklarını 07.02.2021 tarihine kadar 15 gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla Rektörlük Personel Müdürlüğü (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) göndermeleri gerekiyor.
Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların Birim/Bölüm belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf, özgeçmişleri, öğrenim belgeleri ve lisans not ortalamasını gösterir belge, ALES ve YDS belgelerinin fotokopilerini hazırlamaları isteniyor.
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