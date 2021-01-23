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Ekonomi Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alacak
Ekonomi

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alacak

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü 1 araştırma görevlisi alacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 15:43:00 -
Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre pozisyonlara başvuracak adayların evraklarını 07.02.2021 tarihine kadar 15 gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla Rektörlük  Personel Müdürlüğü (Ufuk  Üniversitesi  Personel  Müdürlüğü  İncek  Şehit  Savcı  Mehmet  Selim  Kiraz Bulvarı No:129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) göndermeleri gerekiyor.

Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların Birim/Bölüm belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf, özgeçmişleri, öğrenim belgeleri ve lisans not ortalamasını  gösterir  belge, ALES ve YDS belgelerinin fotokopilerini hazırlamaları isteniyor.

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