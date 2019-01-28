Ufuk Sesli kimdir nerelidir? CHP Bayındır belediye başkan adayı Ufuk Sesli

CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından 29 ilçenin başkan adayı kesinleşti. CHP'nin İzmir Bayındır belediye başkan adayı Ufuk Sesli oldu. Peki, Ufuk Sesli kimdir? Ufuk Sesli kaç yaşında? Ufuk Sesli nereli? Ufuk Sesli hangi görevlerde bulundu?

Ufuk Sesli kimdir?

Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli, 1961 yılında doğdu. 1978 yılında İzmir Atatürk Lisesi’nde orta öğretimini tamamlayan Sesli, 1984 yılında ise 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olarak iş hayatına başladı. 1984-1987 yılları arasında Erzincan Çayırlı ‘da mecburi hizmetini tamamladı. 1987-1988 yılları arasında askerlik görevini yerine getirdi. 1988 yılında ise hayatının dönüm noktası olarak nitelendirdiği Bayındır’a atandı.

1988-1991 yılları arasında Bayındır Sağlık Ocağı Tabipliğinde pratisyen hekim olarak çalıştı. 1991-2010 yılları arası Bayındır Devlet Hastanesi acil servis sorumlusu olarak görev yaptı. 2010-2013 yıllarında son olarak; Bayındır 1 nolu aile sağlık merkezinde aile hekimliği görevinde bulundu. 1988 yılından bu yana Bayındır’da yaşayan Ufuk Sesli, 30 yıla yakın zamandır ilçede çeşitli görevlerde bulunarak, halka hizmet etti.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Bayındır Belediye Başkanlığı’na seçilen Sesli, Bayındır ve Bayındırlı için çalışmaya devam ediyor. Evli ve 2 erkek çocuk babası olan Sesli, iyi derecede İngilizce konuşuyor.