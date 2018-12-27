Ufuk Sarıca'nın acı günü





İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın babası Aydın Sarıca vefat etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, "A Milli Erkek Takımımızın Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın babası Aydın Sarıca’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Aydın Sarıca'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.