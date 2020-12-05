Ufuk Sarıca 500. resmi maçını geride bıraktı
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, antrenörlük kariyerinde çıktığı 500 resmi müsabakada 323 galibiyet, 175 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
Pınar Karşıyaka Baş antrenör Ufuk Sarıca, kariyerinin 500. maçını Bahçeşehir Koleji'nde geride bıraktı.
İlk teknik direktörlük deneyimini 2006-2007 sezonunda Beşiktaş'ta yaşayan Ufuk Sarıca, 2010-2011 sezonunda Anadolu Efes takımının başına getirildi ve 2011-2012 sezonu bitmeden lacivert-beyazlı takımdan ayrıldı.
2012-2013 yılları arasında Pınar Karşıyaka'da göreve başlayan Ufuk Sarıca, kariyerinin en başarılı dönemini yaşadı. Yeşil-kırmızılı takım ilk sezonunda EuroChallenge Kupası finallerinde yükseliyor Vanishing Sarıca, 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazandı, 2014-2015 sezonunun başında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı, aynı sezon Türkiye'de şampiyonluk ligine ulaştı. .
2016-2017 ve 2017-2018 yıllarında yine Beşiktaş'ta görev yapan Ufuk Sarıca, bu dönemde A Milli Basketbol Takımı'nın başına getirildi. 2019-2020 sezonunda tekrar Pınar Karşıyaka'ya dönen deneyimli baş antrenör, dün Bahçeşehir Koleji maçıyla ING Basketbol Süper Ligi'nde kariyerindeki 500. resmi karşılaşmasını geride bıraktı.
A Milli Basketbol Takımı, Anadolu Efes, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka 500 maçın başında 323 galibiyet, 175 mağlubiyet ve 2 beraberlik Ufuk Sarıca, Türkiye ligi ve play-off'u 290, mL sidearm Takım 45, 135 Avrupa Kupası'nda, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında 30. çıktı.