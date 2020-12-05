  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ufuk Sarıca 500. resmi maçını geride bıraktı
Spor

Ufuk Sarıca 500. resmi maçını geride bıraktı

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, antrenörlük kariyerinde çıktığı 500 resmi müsabakada 323 galibiyet, 175 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 13:21:00 -
Ufuk Sarıca 500. resmi maçını geride bıraktı

Pınar Karşıyaka Baş antrenör Ufuk Sarıca, kariyerinin 500. maçını Bahçeşehir Koleji'nde geride bıraktı.

İlk teknik direktörlük deneyimini 2006-2007 sezonunda Beşiktaş'ta yaşayan Ufuk Sarıca, 2010-2011 sezonunda Anadolu Efes takımının başına getirildi ve 2011-2012 sezonu bitmeden lacivert-beyazlı takımdan ayrıldı.

2012-2013 yılları arasında Pınar Karşıyaka'da göreve başlayan Ufuk Sarıca, kariyerinin en başarılı dönemini yaşadı. Yeşil-kırmızılı takım ilk sezonunda EuroChallenge Kupası finallerinde yükseliyor Vanishing Sarıca, 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazandı, 2014-2015 sezonunun başında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı, aynı sezon Türkiye'de şampiyonluk ligine ulaştı. .

2016-2017 ve 2017-2018 yıllarında yine Beşiktaş'ta görev yapan Ufuk Sarıca, bu dönemde A Milli Basketbol Takımı'nın başına getirildi. 2019-2020 sezonunda tekrar Pınar Karşıyaka'ya dönen deneyimli baş antrenör, dün Bahçeşehir Koleji maçıyla ING Basketbol Süper Ligi'nde kariyerindeki 500. resmi karşılaşmasını geride bıraktı.

A Milli Basketbol Takımı, Anadolu Efes, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka 500 maçın başında 323 galibiyet, 175 mağlubiyet ve 2 beraberlik Ufuk Sarıca, Türkiye ligi ve play-off'u 290, mL sidearm Takım 45, 135 Avrupa Kupası'nda, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında 30. çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'u borç batağına sürükleyen Ekrem İmamoğlu ihanete imza attı!
Siyaset

İstanbul'u borç batağına sürükleyen Ekrem İmamoğlu ihanete imza attı!

İstanbul'u 580 milyon dolar daha borçlandıran CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin borçla İstanbul..
İsrail tutuştu: Saldırabilirler
Dünya

İsrail tutuştu: Saldırabilirler

İşgalci İsrail, muhtemel bir İran saldırısına karşı Dimona Nükleer Tesisi çalışanlarına uyarıda bulundu.

Karamollaoğlu
Siyaset

Karamollaoğlu "Ülkeyi yönetmek için değil" deyip CHP ile neden ittifak yaptıklarını açıkladı

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, CHP ile ittifak yapmalarının nedeninin ülkeyi yönetmek değil, sistemi değiştirmek olduğunu söyled..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay