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Yerel “Üfletmeyin, yakmayın beni” Alkol can almaya devam ediyor
Yerel

“Üfletmeyin, yakmayın beni” Alkol can almaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-05-20 12:13:29 - 2024-05-20 12:13:28
"Üfletmeyin, yakmayın beni" Alkol can almaya devam ediyor

Bursa’da trafik denetimi yapan polis ekipleri tarafından durdurulan aracın sürücüsü alkollü çıktı. Alkol promili olması gerekenden yüksek çıkan şahıs;”üfletmeyin,yakmayın beni” diyerek polis ekibiyle pazarlık yapmaya çalıştı.

Bursa’da trafik denetimi yapan polis ekipleri, kural tanımayan sürücülere geçit vermedi. Alkollü direksiyon başına geçen bir sürücü suçunu itiraf edip polis ekipleriyle pazarlık yapmaya kalktı. O anlar kameraya yansıdı.

Merkez, Santral Garaj Mahallesi üzerinde polis ekipleri, trafiği tehlikeye atan sürücülere denetimleri sıklaştırdı. Uygulama noktasına takılan sürücüler, hem araç hem de plaka sınavından geçti.

Direksiyon başına alkollü oturan bir sürücü ise alkolmetreyi karşısında görünce hemen suçunu itiraf edip, polisle pazarlık yapmaya çalıştı. “Üfletmeyin, yakmayın beni” diyen sürücü ehliyetinin 2 yıl gideceğini öğrenince cihaza üflemek zorunda kaldı. 123 promil alkollü çıkan sürücüye 8 bin lira idari ceza kesilirken, araç ise trafikten men edildi. Sürücünün pazarlık yapmaya çalıştığı anlar ise kameraya anbean yansıdı.

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