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Aktüel UFK Yönetim Kurulu Üyesi Başaran: "Üretici mahsulünü emanete verme alışkanlığından vazgeçti"
Aktüel

UFK Yönetim Kurulu Üyesi Başaran: "Üretici mahsulünü emanete verme alışkanlığından vazgeçti"

Yeniakit Publisher
2020-09-30 11:07:02 -
UFK Yönetim Kurulu Üyesi Başaran: "Üretici mahsulünü emanete verme alışkanlığından vazgeçti"

DÜZCE (AA) - Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Levent Şahin Başaran, üreticinin, bedelsiz satış anlamına gelen "emanete fındık verme" alışkanlığından vazgeçtiğini söyledi.

Fındık üretiminde önemli bölgelerden Batı Karadeniz'de geçen yıla kıyasla rekolte düşük olmasına rağmen üretici fiyatlardan memnun.

UFK Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındıkta hasadın sona erdiğini, ticari sezonun devam ettiğini belirtti.

- "Fiyatın artacağını düşünüyoruz"

İlkbahar mevsimine kadar üretici için ticari faaliyetin devam edeceğini dile getiren Başaran, şöyle konuştu:

"İlkbahar aylarına kadar bu sezon devam edecek. Türkiye fındık üretiminde önemli bir ülke. Dünya ihtiyacının büyük kısmını sağlayan bir ülke. Tabii Türkiye'deki fındığa bağlı çalışan firmalar ve ekonomiler var. Biz üretici olarak firmaların zarar etmesini istemeyiz. Serbest piyasa şartları içinde olağan bir durum. Toprak Mahsulleri Ofisinin vermiş olduğu fiyat, üreticinin arazisinin büyüklüğüne göre geçinebileceği bir rakamın altyapısını oluşturan fiyattı. Bu fiyatların da üzerine çıkacaktır. Fiyatın artacağını düşünüyoruz. Üreticimiz de bu durumdan memnun olacaktır."

- "Emanete fındık vermek bedelsiz bir satış demektir"

Piyasada değer kaybına neden olan "emanet fındık" alışkanlığının yaygın olduğunu fakat bu durumun üreticinin büyük oranda kayıp yaşamasına yol açtığını söyleyen Başaran, "Fındık üreticisi mahsulünü emanete verme alışkanlığından vazgeçti. Bizim araştırmalarımıza göre her yıl emanete giden fındık oranı düşüş göstermekte. Emanete fındık vermek bedelsiz satış anlamına geliyor." dedi.

Başaran, emanet fındık konusunda çiftçileri uyarmaya devam ettiklerini de sözlerine ekledi.


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