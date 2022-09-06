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Siyaset Ufak at da civcivler yesin Meral Bacı! Sahi, Demirtaş’la kahvaltı işi ne oldu?
Siyaset

Ufak at da civcivler yesin Meral Bacı! Sahi, Demirtaş’la kahvaltı işi ne oldu?

Terörden hapiste olan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la kahvaltı için sözleşen Meral Akşener, göstermelik bir açıklamaya imza attı. CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye elbette bakanlık verilebilir" sözleri üzerine başlayan tartışmaya İYİ Parti'den gelen tepkiler sürerken Genel Başkan Meral Akşener, "HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz" diyerek tribünlere oynadı.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 09:41:00 -
Ufak at da civcivler yesin Meral Bacı! Sahi, Demirtaş’la kahvaltı işi ne oldu?

 

CHP Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen "HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir." cevabı verdi. Ankara'da partisinin il başkanlarıyla bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise terörden hapiste olan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la kahvaltı için sözleştiğini unutup "HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek. Parti yetkilileri konuyla ilgili, parti hassasiyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar yaptı" ifadelerini kullandı. Akşener'in açıklamaları "şov" olarak nitelendirildi.

 

 

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