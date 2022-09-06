Ufak at da civcivler yesin Meral Bacı! Sahi, Demirtaş’la kahvaltı işi ne oldu?

CHP Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen "HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir." cevabı verdi. Ankara'da partisinin il başkanlarıyla bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise terörden hapiste olan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la kahvaltı için sözleştiğini unutup "HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek. Parti yetkilileri konuyla ilgili, parti hassasiyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar yaptı" ifadelerini kullandı. Akşener'in açıklamaları "şov" olarak nitelendirildi.