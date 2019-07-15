UEFA’dan Yılmaz’a görev FIFA Kokartlı kadın yardımcı hakem Betül Nur Yılmaz, UEFA tarafından Kadınlar U19 Avrupa Şampiyonası Finalleri’nde görevlendirildi.

FIFA Kokartlı kadın yardımcı hakem Betül Nur Yılmaz, UEFA tarafından Kadınlar U19 Avrupa Şampiyonası Finalleri’nde görevlendirildi.

FIFA Kokartlı kadın hakem Betül Nur Yılmaz, UEFA tarafından İskoçya’da gerçekleştirilecek olan Kadınlar U19 Avrupa Şampiyonası Finalleri’nde görevlendirildi. Betül Nur Yılmaz ilk olarak yarın saat 21.30’da Perth şehrinde oynanacak olan İngiltere-Almanya maçında yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşmanın hakemi ise Makedonya Futbol Federasyonu’ndan Ivana Projkovska olacak.

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