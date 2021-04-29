UEFA'dan Türkiye kararı

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finaline ilişkin önemli bir karar çıktı.



UEFA açıklamasında, Türkiye'de yaşanan tam kapanmanın final programında bir değişikliğe sebep olmayacağının altı çizildi.

UEFA yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs'ta İstanbul'da sınırlı sayıda seyirciyle gerçekleşecek ve 17 Mayıs'a kadar yürürlükte olan geçici kapanmanın maç üzerinde herhangi bir etkisi olmayacak" ifadelerini kullandı.

2021 Şampiyonlar Ligi final, 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.