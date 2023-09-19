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Spor UEFA'dan Türk hakemlere görev
Spor

UEFA'dan Türk hakemlere görev

Yeniakit Publisher
2023-09-19 19:44:00 -
UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA tarafından görev verilen FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Benfica-Salzburg maçında düdük çalacak. Aynı müsabakaya VAR hakemi olarak atanan Alper Ulusoy, perşembe günü Feyenoord-Celtic maçında ise AVAR olarak görev yapacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz'in Benfica ile Avusturya’nın Salzburg takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi D grubu müsabakasını yönetecek.

Portekiz'in Lizbon şehrindeki Benfica Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Alper Ulusoy VAR, Abdülkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.

Hollanda'nın Feyenoord ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu müsabakasına Alper Ulusoy, AVAR olarak atandı.

Hollanda'nın Roterdam şehrindeki Feyenord De Kuip Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakanın hakemliğini Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto, yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Milos Gigovic olacak. Müsabakaya Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Ivan Bebek VAR olarak atandı.
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