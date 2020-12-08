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Spor UEFA'dan Türk gözlemcilere görev
Spor

UEFA'dan Türk gözlemcilere görev

Yeniakit Publisher
2020-12-08 14:03:59 -
UEFA'dan Türk gözlemcilere görev

İSTANBUL (AA) - UEFA, Türk Gözlemci Erol Ersoy'u UEFA Avrupa Ligi'nde, Dilan Deniz Gökçek İşcan'ı ise UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi karşılaşması için görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre UEFA, Ersoy'a Alman ekibi Leverkusen ile Çekya temsilcisi Slavia Prag arasında 10 Aralık Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi C Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev verdi. Almanya'da oynanacak karşılaşma, BayArena Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak.

Dilan Deniz Gökçek İşcan ise Portekiz'in Benfica takımıyla İngiliz ekibi Chelsea arasında yarın oynanacak Kadınlar Şampiyonlar Ligi Son 32 Tur birinci müsabakasında gözlemci olarak görev yapacak. Saat 18.00'de başlayacak mücadele Portekiz'in Seixal şehrindeki Futebol Campus Stadı'nda oynanacak.

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