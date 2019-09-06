UEFA'dan Sarvan ve Ersoy'a görev UEFA, Türk gözlemciler Sarvan ve Ersoy'u, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde görev yapacak.

UEFA, Türk gözlemciler Oğuz Sarvan ve Erol Ersoy'u, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde görevlendirdi.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Oğuz Sarvan, Macaristan ile Slovakya arasında 9 Eylül Pazartesi günü oynanacak müsabakada hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.



Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Groupama Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.



Erol Ersoy ise aynı gün Polonya ile Avusturya arasında Polonya'nın başkenti Varşova'da Narodowy Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada görev alacak.

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