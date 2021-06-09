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Spor UEFA'dan Real Madrid, Barcelona ve ​​Juventus için flaş karar
Spor

UEFA'dan Real Madrid, Barcelona ve ​​Juventus için flaş karar

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Real Madrid, Barcelona ve ​​Juventus aleyhindeki davaları durduruldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 20:14:00 -
UEFA'dan Real Madrid, Barcelona ve ​​Juventus için flaş karar

UEFA, Avrupa Süper Ligi'ni kurma girişiminde bulunan takımlardan Real Madrid, Barcelona ve ​​Juventus hakkında açılan davaların bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Üç kulüp hakkındaki davaların geçici olarak askıya aldığı, UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü, 18 Nisan'da yaptıkları duyuruyla kendi aralarında maç yapacakları bir lig kurduklarını açıklamış, ancak Barcelona, ​​Juventus ve Real Madrid dışındaki tüm takımlar kısa sürede bu girişimden ayrıldıklarını duyurmuştu.

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