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Spor UEFA'dan 'Maradona' kararı!
Spor

UEFA'dan 'Maradona' kararı!

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle UEFA organizasyonlarında bu hafta oynanacak maçlarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 23:50:00 -
UEFA'dan 'Maradona' kararı!

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle UEFA organizasyonlarında bu hafta oynanacak maçlarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.UEFA, kararın yanı sıra Başkan Aleksander Ceferin'in taziye mesajını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Maradona'nın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirten Ceferin, "Dünya futbolunun en büyük ve ikonik figürlerinden biriydi. Dehası ve karizmasıyla harika bir futbolcuydu. İhtişam ve yeteneğiyle genç ve yaşlı taraftarları heyecanlandıran biri olarak tarihe geçecek." ifadelerini kullandı.

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