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Spor UEFA'dan hakem Melis Özçiğdem'e görev
Spor

UEFA'dan hakem Melis Özçiğdem'e görev

Yeniakit Publisher
2020-12-08 13:31:59 -
UEFA'dan hakem Melis Özçiğdem'e görev

İSTANBUL (AA) - UEFA, FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem'i Sırbistan'ın Spartak Subotica ile Almanya'nın Wolfsburg takımları arasında yarın oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi son 32 tur birinci müsabakasında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sırbistan'ın Subotica şehrindeki Gradski Subotica Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Melis Özçiğdem'in yardımcılıklarını Deybet Gök ve Betül Nur Yımaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Neslihan Muratdağı olacak.

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