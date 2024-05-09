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Spor UEFA'dan Galatasaray'a ceza: 2 maç müsabakalardan men
Spor

UEFA'dan Galatasaray'a ceza: 2 maç müsabakalardan men

Yeniakit Publisher
2024-05-09 16:36:44 - 2024-05-09 16:36:44
UEFA'dan Galatasaray'a ceza: 2 maç müsabakalardan men

UEFA, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a Sparta Prag maçında karıştığı olaylar nedeniyle verdiği 2 maçlık men kararını onadı.

UEFA, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a Sparta Prag maçında verdiği 2 maçlık men cezasının onandığını açıkladı.

Ayrıca, maçta kırmızı kart gören Kaan Ayhan'ın da 1 maçlık cezasının onandığı belirtildi.

Maç ve performans analisti Serhat Doğan'a saldırı nedeniyle 3 maç men cezası verilmişti. Bu cezaya yapılan itirazın da reddedildiği ve cezanın onandığı duyuruldu.

NELER YAŞANMIŞTI?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

Maçın son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları ve teknik ekip arasında arbede yaşandı.
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Çıkan olaylar sonrası hakem Anthony Taylor'ın kırmızı kartına başvurdu. Sarı kırmızlı takımın teknik direktörü Okan Buruk kırmızı kart gören isim oldu.

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