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Spor UEFA'dan FIFA kokartlı hakemimize görev
Spor

UEFA'dan FIFA kokartlı hakemimize görev

Yeniakit Publisher
2023-10-22 16:39:00 -
UEFA'dan FIFA kokartlı hakemimize görev

FIFA kokartlı hakem Gamze Durmuş Pakkan, 23-31 Ekim'de Arnavutluk'ta düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda görevlendirildi.

FIFA kokartlı hakem Gamze Durmuş Pakkan, 23-31 Ekim'de Arnavutluk'ta düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gamze Durmuş Pakkan, şampiyonada A7 Grup müsabakalarında görev alacak.

FIFA kokartlı yardımcı hakem Mürvet Yavuztürk de maçlarda yardımcı hakem olarak görev yapacak.

 

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