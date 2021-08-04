UEFA'dan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e görev
Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Jablonec ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında yarın oynanacak maçı yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Jablonec ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında yarın oynanacak maçı yönetecek.
Çekya'nın Jablonec Nad Nisou şehrindeki Strelnice Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.