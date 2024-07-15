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Spor UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a yeni görev!
Spor

UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a yeni görev!

Yeniakit Publisher
2024-07-15 16:03:00 - 2024-07-15 16:04:26
UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a yeni görev!

FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, Karadağ'ın Decic ile Galler'in The New Saints takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu rövanş müsabakasını yönetecek.

Karadağ'ın Podgorica şehrinde Gradski Podgorica Stadyumu'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakada Çağdaş Altay dördüncü hakem, Abdulkadir Bitigen VAR ve Erkan Engin de AVAR olarak görev alacak.

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