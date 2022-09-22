UEFA'dan ABD'ye büyük yalakalık!
UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonları arasında oynanan Süper Kupa mücadelesine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.
UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonları arasında oynanan Süper Kupa mücadelesine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.
UEFA'nın, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonları arasında oynanan Süper Kupa yerine yeni bir arayışta olduğu ifade edildi.
İngiliz basınından The Guardian'ın haberine göre; UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi şampiyonlarının yanı sıra MLS şampiyonunun da yer alacağı bir sezon başı organizasyonu düşünüyor.
Haberde, bu yeni turnuvanın halihazırda oynanan Süper Kupa mücadelesinin yerine düşünüldüğü belirtildi.
Hedef ABD pazarı
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mali gücün futbola aktarılması halinde futbolun gelişiminin oldukça kolaylaşacağını düşünen UEFA, MLS şampiyonunu da bu turnuvaya dahil etmekte ısrarcı.
Daha önce Paris Saint Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi yaptığı açıklamada, Avrupa futbolunun ABD, Orta Doğu, Asya gibi pazarlara açılması gerektiğini söylemişti.
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