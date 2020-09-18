UEFA'da 12 gollü unutulmaz maç!

Sırp ekibi Backa Topala ile Romanya temsilcisi Steaua Bükreş UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme turu aşamasında karşı karşıya geldi. 90 dakikalık sürede 4-4, uzatmaları ise 6-6 biten mücadele penaltılara taşındı. 120 dakikada toplam 12 gol olan eleme turunu penaltı vuruşları sonucu 5-4'lük skorla Steaua Bükreş aldı.

Rakip 9 kişi kaldı

Nefes kesen mücadeleyi Backa Topala takımı iki kırmızı kart ile bitirirken, Steaua Bükreş bir golünü penaltıdan kazandı. Misafik ekipten normal sürenin sonunda iki takım birden gol atmayı başardı. Heyecanlı aaçın ilk iki golünü Backa Topala atıp 2-0 öne geçmesine rağmen Steaua Bükreş geri dönüp turu kapmasını bildi.