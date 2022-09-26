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Spor UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları
Spor

UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 6. haftada 10 maç oynandı. İşte sonuçlar.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 03:16:00 -
UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 6. hafta maçlarına başlandı.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda sezonun gruplardaki son hafta ilk gününde 10 maç oynandı.

Danimarka, Fransa'yı 2-0 yendi

 A Ligi 1. Grup maçında Danimarka ile Fransa karşı karşıya geldi.

Parken Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Danimarka 2-0 kazanarak gövde gösterisi yaptı.

5 dakikada 2 gol buldular

Maça hızlı başlayan Danimarka 34. dakikada Dolberg ve 39. dakikada Skov Olsen'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda iki takımın da çabaları sonuçsuz kalınca Danimarka ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca gitmesini bildi.

Bu sonucun ardından Danimarka 12 puanla 2. sırada grup maçlarını tamamlarken Fransa ise 5 puanla 3. sırada kaldı.

Türkiye, Faroe Adaları'nda mağlup oldu


C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, konuk olduğu Faroe Adaları'na 2-1 yenildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi
1. Grup:

Danimarka-Fransa: 2-0

Avusturya-Hırvatistan: 1-3

4. Grup:

Galler-Polonya: 0-1

Hollanda-Belçika: 1-0

C Ligi

1. Grup:

Lüksemburg-Litvanya: 1-0

Faroe Adaları-Türkiye: 2-1

3. Grup:

Azerbaycan-Kazakistan: 3-0

Slovakya-Belarus: 1-1

D Ligi

1. Grup:

Moldova-Lihtenştayn: 2-0

Andorra-Letonya: 1-1

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