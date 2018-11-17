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UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları!

UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde 5.hafta maçları oynanan 7 karşılaşma ile başladı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 02:39
UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları!

UEFA Uluslar Ligi'nde beşinci hafta, 7 maçla devam etti.

UEFA'nın milli takımlar düzeyindeki yeni organizasyonunun beşinci haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 müsabaka oynandı.


A Ligi 1. Grup'ta son dünya şampiyonu Fransa, konuk olduğu Hollanda'ya 2-0 yenildi ve uluslararası arenadaki 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Georginio Wijnaldum ve 90+6'ncı dakikada penaltıdan Memphis Depay kaydetti.Bu sonucun ardından grupta 1 puanı bulunan Almanya'nın, alt lige düşmesi kesinleşti.

B Ligi 1. Grup'taki mücadelede ise Slovakya, konuk ettiği lider Ukrayna'yı 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 6. dakikada Albert Rusnak, 26. dakikada Trabzonspor'da forma giyen Juraj Kucka, 52. dakikada Adam Zrelak ve 61. dakikada Robert Mak, Ukrayna'nın golünü ise 47. dakikada Yevhen Konoplyanka attı.

B Ligi 4. Grup'ta Danimarka, konuk olduğu Galler'i Nicolai Jörgensen ve Martin Braithwaite'in golleriyle 2-1 yenerek A Ligi'ne çıkmayı garantiledi. Galler'in tek golü, yıldız oyuncu Gareth Bale'den geldi.

Petkov en yaşlı kaleci oldu!

C Ligi 3. Grup'ta Bulgaristan'ın deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi ile 1-1 berabere kaldığı maçta, yeni bir rekora imza atıldı. Bulgaristan'ın kalesini koruyan Georgi Petkov 42 yaş, 8 ay ve 2 gün ile milli takımında ve Avrupa'da uluslararası arenada forma giyen en yaşlı file bekçisi oldu.

Uluslar Ligi'nin beşinci haftası yarın yapılacak 7 maçla sona erecek. B Ligi 2. Grup'ta yer alan Türkiye, İsveç'i Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de konuk edecek.

Alınan sonuçlar ise şöyle:

A Ligi

1. Grup: Hollanda-Fransa: 2-0

B Ligi

1. Grup: Slovakya-Ukrayna: 4-1

4. Grup: Galler-Danimarka: 1-2

C Ligi

3. Grup: Kıbrıs Rum Kesimi-Bulgaristan: 1-1

Slovenya-Norveç: 1-1

D Ligi

4. Grup: Cebelitarık-Ermenistan: 2-6

Liechtenstein-Makedonya: 0-2

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 02:39
  1. Trabzon
  2. Konya
  3. UEFA Uluslar Ligi
  4. UEFA Avrupa Uluslar Ligi
  5. Uluslar Ligi

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