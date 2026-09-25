UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa ile karşılaşacak. 1. grupta yer alan Türkiye, Fransa karşısında kazanarak Uluslar Ligi maçlarına 3 puanla başlamayı hedefliyor. Milli takım bu akşam oynayacağı maçla birlikte tarihindeki 655. maça çıkacak. Peki Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa-Türkiye maçı hangi kanalda?

A MİLLİ TAKIM'IN FRANSA'YLA 7. MAÇI

Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında bu akşam oynayacakları maçla 7. kez karşılaşacak. Geride kalan 6 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle sona erdi. Üçü resmi, üçü özel olmak üzere geride kalan 6 maçta Fransa 13, Türkiye ise 5 gol attı.

SON MAÇ 2019'DA, İL MAÇ 1996'DA

İki ülke milli takımları son olarak 14 Ekim 2019'da Paris'te karşılaştı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Fransa, 76. dakikada Olivier Grioud'un golüyle öne geçti, Türkiye'nin beraberlik golü 82. dakikada Kaan Ayhan'dan geldi.

Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı. Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.

KOCAELİ'NDE 3. MAÇ

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta bu akşam Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de 3. kez sahaya çıkacak.

Ay yıldızlı ekip, Uluslar Ligi'nde ilk kez A Ligi'nde yer alırken, bu seviyedeki ilk karşılaşmasını Kocaeli Stadı'nda oynayacak. Böylece Kocaeli, Türkiye'nin organizasyonun en üst ligindeki ilk maçına ev sahipliği yapan kent olacak.

Kocaeli, 2008'de başlayan A Milli Takım serüveninde yarın, dünya futbolunun önemli takımlarından Fransa'yı ağırlayacak. Ay-yıldızlı ekip, kentte daha önce oynadığı iki karşılaşmayı da kazanırken, üçüncü maçında Fransa karşısında bu seriyi sürdürmeye çalışacak.

İLK MAÇ ŞİLİ'YE KARŞI OYNANDI

Türkiye'nin Kocaeli'deki milli maç serüveni, 20 Ağustos 2008'de İsmetpaşa Stadı'nda oynanan Şili karşılaşmasıyla başladı.

Fatih Terim yönetimindeki Türkiye, Şili ile yaptığı özel maçtan Halil Altıntop'un 74. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Kocaeli, bu karşılaşmadan 17 yıl sonra ay-yıldızlı ekibin 14 Ekim 2025'te 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaştığı Gürcistan maçına ev sahipliği yaptı.

Bu kez Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmada Türkiye, Merih Demiral'ın iki, Kenan Yıldız ve Yunus Akgün'ün birer golüyle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Böylece Kocaeli'de oynadığı 2 karşılaşmayı da kazanan Türkiye, bu maçlarda 5 gol attı, kalesinde 1 gol gördü.

A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU

Ay-yıldızlı ekipte ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi süren Orkun Kökçü'nün Fransa karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Orkun, milli takımın pazartesi ve salı günü gerçekleştirdiği antrenmanlarda da takımla çalışamadı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk, Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)

Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Kocaeli'de Fransa ile 25 Eylül Cuma günü karşı karşıya gelecek.

Kocaeli Stadı'ndaki saat 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan; Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi; Salih, İsmail; Oğuz, Arda, Kerem; Barış Alper

Fransa: Maignan; Kounde, Upamecano, Lacroix, Diouf; Cherki, Kone, Rabiot; Olise, Dembele, Mbappe