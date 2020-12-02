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Spor UEFA Uluslar Ligi Finalleri
Spor

UEFA Uluslar Ligi Finalleri

A Ligi gruplarını ilk sırada bitiren İtalya, Belçika, Fransa ve İspanya'nın mücadele edeceği finallerdeki eşleşmeler yarın belli olacak

Yeniakit Publisher
2020-12-02 18:00:10 -
UEFA Uluslar Ligi Finalleri


İSTANBUL (AA) - UEFA Uluslar Ligi Finalleri kura çekimi, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde TSİ 19.30'da gerçekleştirilecek.

Kura çekimine, ikinci kez düzenlenen turnuvada A Ligi gruplarını zirvede tamamlayan İtalya, Belçika, Fransa ve İspanya katılacak.

UEFA Uluslar Ligi yarı finalleri 6-7 Ekim 2021, final ve 3'üncülük maçı ise 10 Ekim 2021'de oynanacak.



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