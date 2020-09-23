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Spor UEFA Süper Kupa sahibini buluyor
Spor

UEFA Süper Kupa sahibini buluyor

2019-2020 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi kupası sahibi Sevilla, yarın Puskas Arena'da karşılaşacak - Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek - Koronavirüs salgını nedeniyle stada yüzde 30 kapasitede taraftar kabul edilecek - 2000 yılında Galatasaray'ın kazandığı UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren takımlar, 5'er kezle Milan ve Barcelona oldu - İspanyol ekipleri son 11 finalde 9 kez, toplamda ise 15 kez mutlu sona ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:29:16 -
UEFA Süper Kupa sahibini buluyor

ANKARA (AA) - ABDULKADİR KARAKAYA - Futbolda 45. UEFA Süper Kupa, Almanya takımı Bayern Münih ile İspanya temsilcisi Sevilla arasında yarın yapılacak maç sonunda sahibini bulacak.

Geçen sezon Avrupa'nın kulüpler bazında iki büyük kupasını kazanan takımları karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa maçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Sevilla takımları, UEFA Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stada yüzde 30 kapasitede taraftarın kabul edileceği maçı, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Puskas Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayımlanacak.


- En çok Milan ve Barcelona kazandı


UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu.

Barcelona ve Milan, bu büyük organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'de Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalyan ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Katalan ekibi, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.


- Galatasaray 2000'de kupayı müzesine götürdü


UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında Galatasaray kazanma başarısı gösterdi.

Galatasaray, Monaco'da 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta UEFA Kupası şampiyonu olarak, Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanyol ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.

Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.

- Son yıllara İspanyol damgası


İspanyol ekipleri son 11 Süper Kupa'nın 9'unda şampiyonluğa ulaştı.

Barcelona ile 2009'da başlayan seri, 2010, 2012 ve 2018'de Atletico Madrid, 2011 ve 2015'te Barcelona, 2014, 2016 ve 2017'de de Real Madrid ile devam etti.

Bu süreçte sadece Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2013'te İngiltere temsilcisi Chelsea'yi penaltılarla 5-4 yenerek Süper Kupa'yı kazandı.

Kupayı bugüne kadar en çok müzesine götüren de İspanyol takımları oldu.

İspanyollar bu yıla kadar 27 takımla yer aldıkları finalden 15 şampiyonluk çıkardı. İtalyanlar ise 13 finalde 9 kez şampiyonluğa ulaştı.


- 24 ayrı takım sevindi


Kupayı, geçmişte 12 ülkeden, 24 farklı takım kazandı.

Kupada İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları 5'er, İspanyol ekibi Real Madrid ve İngiltere temsilcisi Liverpool 4'er, İspanya'dan Atletico Madrid ise 3 kez mutlu sona ulaştı.

UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Juventus ve Valencia 2'şer, Aberdeen, Aston Villa, Chelsea, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Bayern Münih de birer kez sahip oldu.


- 1972'deki Süper Kupa resmiyet kazanmadı


Hollanda'nın Ajax takımıyla, İskoçya'nın Glasgow Rangers ekibi arasında 1972'de oynanan Süper Kupa, UEFA tarafından resmi değerlendirmeye alınmadı.

O yıl Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Glasgow Rangers'ın, taraftarlarının olumsuz hareketleri sonucu Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle, UEFA iki takım arasında Süper Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle oynanan 2 maç sonunda Ajax rakibine üstünlük sağladı.

Süper Kupa, 1973'ten itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi.


- UEFA Süper Kupa maçları

UEFA Süper Kupa maçlarını oynayan ekipler ve alınan sonuçlar şöyle:


Yıl Maç Sonuç
1973 Ajax-Milan0-1, 6-0
1975 Dinamo Kiev-Bayern Münih1-0, 2-0
1976 Anderlecht-Bayern Münih1-2, 4-1
1977 Liverpool-Hamburg1-1, 6-0
1978Anderlecht-Liverpool 3-1, 1-2
1979Nottingham Forest-Barcelona 1-2, 1-0
1980Valencia-Nottingham Forest 1-2, 1-0
1982Aston Villa-Barcelona 0-1, 3-0 (uzatma)
1983Aberdeen-Hamburg 0-0, 2-0
1984 Juventus-Liverpool 2-0
1986Steaua Bükreş-Dinamo Kiev 1-0
1987Porto-Ajax 1-0, 1-0
1988Mechelen-PSV Eindhoven 3-0, 0-1
1989Milan-Barcelona 1-1, 1-0
1990Milan-Sampdoria 1-1, 2-0
1991Manchester United-Kızılyıldız 1-0
1992 Barcelona-Werder Bremen 1-1, 2-1
1993Parma-Milan 0-1, 2-0 (uzatma)
1994 Milan-Arsenal 0-0, 2-0
1995Ajax-Real Zaragoza 1-1, 4-0
1996Juventus-Paris Saint Germain 6-1, 3-1
1997
Barcelona-Borussia Dortmund2-0, 1-1
1998Chelsea-Real Madrid 1-0
1999Lazio-Manchester United 1-0
2000
Galatasaray-Real Madrid
2-1 (uzatma)
2001
Liverpool-Bayern Münih
3-2
2002
Real Madrid-Feyenoord
3-1
2003
Milan-Porto
1-0
2004
Valencia-Porto 2-1
2005
Liverpool-CSKA Moskova 3-1 (uzatma)
2006
Sevilla-Barcelona 3-0
2007
Milan-Sevilla 3-1
2008
Zenit-Manchester United 2-1
2009
Barcelona-Shakhtar Donetsk
1-0 (uzatma)
2010 Atletico Madrid-Inter 2-0
2011 Barcelona-Porto
2-0
2012
Atletico Madrid-Chelsea 4-1
2013Bayern Münih-Chelsea
2-2 (5-4 penaltılarla)
2014
Real Madrid-Sevilla
2-0
2015
Barcelona-Sevilla
5-4 (uzatma)
2016
Real Madrid-Sevilla
3-2 (uzatma)
2017
Real Madrid-Manchester United 2-1
2018
Atletico Madrid-Real Madrid 4-2
2019Liverpool-Chelsea 2-2 (5-4 penaltılarla)


(Not: İlk yazılan takımlar kupayı kazandı. Kupa, 1974, 1981 ve 1985 yıllarında düzenlenmedi)

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