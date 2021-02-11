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Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçındaki ırkçı hakem Sebastian Coltescu'ya ceza vermedi
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçındaki ırkçı hakem Sebastian Coltescu'ya ceza vermedi

UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçındaki ırkçı hakem Sebastian Coltescu'ya ceza vermedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 18:13:00 -
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçındaki ırkçı hakem Sebastian Coltescu'ya ceza vermedi

Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG- Başakşehir maçında Romanyalı dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı kelimeler kullanmasının ardından maç durmuş, Başakşehir ve PSG'nin soyunma odasına gitmesiyle de karşılaşma bir gün sonraya ertelenmişti.Hem Başakşehir hem de PSG'li futbolcuların sert tepki gösterdiği olay tüm dünyada geniş yankı uyandırmış ve birçok futbolcu 'Irkçılığa hayır' paylaşımında bulunmuştu.

Soruşturma tamamlandı

Romanya'nın PRO Sport gazetesinin haberine göre UEFA, PSG-Başakşehir maçındaki ırkçılık iddiaları hakkında yaptığı soruşturmayı tamamladı.

UEFA, yaptığı soruşturmanın ardından, maçta ırkçılık yapılmadığına karar verdi ve dördüncü hakem Sebastian Coltescu'ya bir ceza vermedi.

UEFA'nın, ayrıca o dönem Başakşehir'in teknik direktörlüğünü yapan Okan Buruk'a da bir ceza vermediği kaydedildi.

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Yorumlar

küfür tek millet çünkü . Yahudilere bir küçük imada bulunsa idi yedi sülalesi

cezalandırılırdı.
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